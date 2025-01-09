В Панаме опровергли участие Китая в управлении каналом

В администрации Панамского канала опровергли участие Китая в управлении каналом и намеренное установление высоких тарифов для американских кораблей, тем самым ответив на обвинения избранного президента США Дональда Трампа.
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