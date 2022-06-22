22 июня кировчанам советуют не выяснять отношения, не рассказывать о своих планах, не злиться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, Кирилллов деньСегодня кировчан ожидает облачная с прояснениями погода, в дневные часы столбик термометра не опустится ниже отметки в +19 градусов, к ночи похолодает до +9.