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22 июня кировчанам советуют не выяснять отношения, не рассказывать о своих планах, не злиться

22 июня кировчанам советуют не выяснять отношения, не рассказывать о своих планах, не злиться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, Кирилллов деньСегодня кировчан ожидает облачная с прояснениями погода, в дневные часы столбик термометра не опустится ниже отметки в +19 градусов, к ночи похолодает до +9.

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