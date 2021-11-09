Помочь с пропиской и гражданством 4 хулиганам азербайджанцам мог начальник миграционной службы Рафик Куляев

Темы дняПолитикаПомочь с пропиской и гражданством 4 хулиганам азербайджанцам мог начальник миграционной службы Рафик Куляев автор - Политические будни Выяснилось, что прописка фиктивная, гражданство, видимо, тоже.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис Шумилов"Это неудивительно, если посмотреть, кто является начальником управления по вопросам миграции." - Ихнии клановые инстинкты не исправишь, до государственного мышления у них мозг не вырос, здесь надобно отсекать таких носителей от государственных постов. Им плевать на государство, их интересует только собственная родо племенное стадо.Татьяна ТучакВопрос, куда смотрит ФСБ? Ищет экстремистов в соц.сетях?Виктор БорисовА так проще....если с этой публикой..то надо знать язык обычаи менталитет...да и диаспоры не дремлют наймут адвокатов поднесут бакшишь....Борис Шумилов"Это неудивительно, если посмотреть, кто является начальником управления по вопросам миграции." - Ихнии клановые инстинкты не исправишь, до государственного мышления у них мозг не вырос, здесь надобно отсекать таких носителей от государственных постов. Им плевать на государство, их интересует только собственная родо племенное стадо.Вера ТишкинаИ деньги!Татьяна ТучакИнтересно, много этнических русских в органах власти Азербайджана, Армении, Грузии? Или в той же Чечне, Ингушетии, Дагестане? Или пора уже готовиться к тому, что русские будут стоят перед ними на коленях, как белые в Америке перед неграми?ВПВладимир ПочалкинЗа такое в тюрьму и срок максимальный. Зато русским приезжающим в Россию на пмж годами не дают гражданство вот такие уродыТатьяна ТучакВ СССР была практика посылать выпускников ВУЗов в Таджикистан, Узбекистан, Молдавию поднимать там экономику, учить и лечить. Так моя тетка попала в Молдавию учительницей, вышла там замуж тоже за русского преподавателя ВУЗа. Потом с 2000 пыталась переехать в Россию. Не дожила, гражданства ей так и не дали, возраст не тот. Смогла переехать только ее внучка, заплатив не хило за прописку в Смоленской области. То есть потребовался не один десяток лет попыток перебраться на Родину...ВДВячеслав ДолининКуляева надо уволить, а его клиентов лишить незаконно полученного гражданства.TAYPANПо Куляеву необходимо в первую очередь провести служебное расследование УСБ на предмет неоднократного получения взяток, превышение и использование служебного положения, естественно с отстранением его от служебных обязанностей, и далее по соответственному списку и конечно - возбуждением уголовного дела и подпиской о невыезде. Это не секрет, что в миграционных службах давно за липовую прописку берут немалые деньги, тем более там, где в руководстве такими подразделениями командуют ,,братья ,, по крови. А просто взять и уволить Куляева - этого очень и очень недостаточно за такое преступление, потому как из-за этого страдают коренные россияне.Семенков АлександрИ этот упупок ещё на должности? Нужно всё проверить, кому из мигрантов дали гражданство или ВНЖ. И если всё это фикция, всех лишить и выслать из России с запретом на въезд ПОЖИЗНЕННО. Ну и проверить УМВД по Оренбуржью на коррумпированность и "вшивость". Такое может быть везде, кстати. Может провести полную чистку в МВД пора?Миша КицисКакое уволить! То что он сделал это серьёзное уголовное преступление! Я не знаю как по закону, но лет на 7-10 его надо прописать в тюрьме и конфисковать имущество, чтобы это наказание другие вспоминали, когда им захочется повторить "подвиг" КуляеваЕБЕлена Бреслова"Какой отец, такие сыновья." да там и мать не лучшеПенсионерНачальников паспортных столов служба собственной безопасности должна проверять на предмет злоупотребления служебным положением, как санитарные службы проверят поваров в Кремле на предмет заразных заболеваний.Миша КицисА ведь веди себя наши азербайджанские партнёры скромнее или даже не получи это дело такой общественный резонанс Рафик Измагилович до сих пор бы стоял на страже российского закона!Сергей МингазовА ты думаешь его подвинули? Сомневаюсь!N S"Рыба тухнет с головы" - универсальное(!!!) правило. Сегодняшние мвд, миграционные службы и пр. - это натуральные "авгиевы конюшни". Разгребать и разгребать.... Желательно, при нашей жизни. Чтобы НЕ оставлять зловонную помойку потомкам.Александр _Посадка одного ничего не решит. Вокруг всё обклеено объявлениями - прописка, регистрация, гражданство. ФСБ, при желании, давно могло сделать "контрольные закупки" и проверить законность действий. Видимо это неплохой бизнес, раз никто не наводит порядок.GgrainvnВ политике нынешненего рууководства РФ однозначно доминирует антинациональное, антирусское, а значит и антигосударственное разрушительное начало. Курс на подавление всего русского, на духовное унижение и физическое уничтожение народа проводится последовательно и некоснительно. С такими "лидерами" уже никаких внешних врагов не надо.Николай КочергинВчера прочитал комментарий к событиям в Оренбурге очень высокопоставленного человека в правительстве Президента: "Мы мол все россияне, поэтому к происходящему никакой национальной подоплеки нет, типа просто хулиганство". Или дурак, или враг.В настоящей, непростой ситуации в стране - это одно и тоже. Мне горько стало за Владимира Владимировича оттого, что он окружен такими людьми. Чем мы больше будем зарывать голову в песок и говорить о толерантности, демократии, братве народов и о "неразумных младших братьях" (как это было как во времена "развитого социализма"), тем более усугубим обстановку и национальную нетерпимость. Жители Кавказа и Средней Азии, приезжающие в Россию, прикрыты щитом диаспор, кланов, семейственности, национальной принадлежности. Ими куплены все государственные структуры в России и, поэтому если возникнет (обостриться) очень напряженная обстановка на национальной почве, то применять 282 статью снова будут только к русским и сажать тоже только их, остальные "братья" - откупятся.YKYury KhartovskiНичего удивительного, когда доминирующая идеология - деньги...Валерий ДовнерЯ с Оренбургской области. Население там всех национальностей. И кавказцы. Конечно ! Как же без них !Томара ТычковаНадеюсь, что куляев понесет уголовное наказание за свои противоправные действия.сергей кочегаровНе надейтесьVladimir LioubimcevПочему этим человеком не занялись силовики? СКОЛЬКО еще таких земляков он протащил и с гражданством, и с пропиской в сарае у дороги? Не верю, что делал он это бескорыстно.карла карловаКакой-то азербот раздает в России гражданство! Это полный беспредел!На рудники эту гниду.СергейСергейАлександрРука руку моет , это касается не только силовых структур, но и остальных также, выходцы из средней Азии и Кавказа этим очень сильно отличаются , а что касается ФСБ у меня сын у друга поступал в школу ФСБ да к там половина набранных слушателей была именно из Кавказа , ребята поступали со 100% баллами по ЕГЭ , правильно кто их там в аулах проверяет, как экзамены проходят , а потом удивляться нечему кто на должностях сидит и кто кого тащитЛЮДМИЛАиуды---крохоборы....гнать в шею с позором изМВД.....мрази...Елена ФилипповаЯсное дело, что эти нацмены, за взятки купившие себе тепленькие должности, дадут гражданство даже ослам и баранам, если их привезут с исторической родины. Типа, это любимый ишак дедушки, а это отара папы, без российского гражданства есть траву не станут.Андрей Тихоноввсех этих рафиков-нафиков гнать из гос. органов и из России.Александр Дубковсначала пусть лет пять побудт на Колыме ,потом домой в горыАлександрХА ХА ХА давно известно как они получают гражданство и прописку. И все это знают вплоть до президентаTTeodorСиловики только русские? Не правильно. Просто людей, они не только используют служебное положение в личных или политических целях, они позорят Власть и должны знать, что трогать Власть "грязными руками" нельзя. Они должны быть наказаны так, что бы забыли не только свою национальность и как зовут их самих, но и объяснять всем, что такое ВЛАСТЬ и чем грозят такие не правомерные действияВладимир ПетросовПока азербайджанцы будут "покупать" русских должностных лиц, этот бардак в России будет вечным. И никакой разницы нет, силовик русский, татарин, еврей или хохол. Власть не должна быть продажной по определению.Комментировать
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