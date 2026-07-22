Компанию семьи Антропенко могут признать банкротом. По словам источника канала «Новости Омска», ситуация на предприятии критическая.
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Компанию семьи Антропенко могут признать банкротом. По словам источника канала «Новости Омска», ситуация на предприятии критическая.
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