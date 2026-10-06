Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном

Допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в контексте войны с Ираном п.резидент США Дональд Трамп, об этом американский лидер заявил 6 октября на митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска, где выступал в поддержку сенатора-республиканца Пита Рикеттса, передает Mediaite.