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Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном

Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном

Допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в контексте войны с Ираном п.резидент США Дональд Трамп, об этом американский лидер заявил 6 октября на митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска, где выступал в поддержку сенатора-республиканца Пита Рикеттса, передает Mediaite.

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