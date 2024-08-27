Учёные нашли тритий в дальневосточных морях после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Первые же пробы воды показали превышающие показатели загрязнений.Учёные Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, проводящие исследования воды в Тихом океане после сброса радиоактивных вод с японской атомной станции "Фукусима-1", обнаружили повышенный уровень содержания трития в первых же взятых пробах морской воды.
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