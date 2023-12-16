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Закон и Порядок

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  • Виктор Шилин
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Маршал Жуков отобрал 25 лучших разведчиков своего фронта и приказал сделать НЕВОЗМОЖНОЕ. Как такое вообще было возможно?

Маршал Жуков отобрал 25 лучших разведчиков своего фронта и приказал сделать НЕВОЗМОЖНОЕ. Как такое вообще было возможно?

  В середине мая 1945 года Георгия Жукова срочно вызывают в Москву на секретное совещание. На нём присутствовало ограниченное количество лиц, так как сложившаяся серьезная и опасная ситуация не подлежала никакой огласке.

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