Маршал Жуков отобрал 25 лучших разведчиков своего фронта и приказал сделать НЕВОЗМОЖНОЕ. Как такое вообще было возможно?

В середине мая 1945 года Георгия Жукова срочно вызывают в Москву на секретное совещание. На нём присутствовало ограниченное количество лиц, так как сложившаяся серьезная и опасная ситуация не подлежала никакой огласке.
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