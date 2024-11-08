Руководство «Ф-1» готовится к ротации европейских Гран-при в календаре чемпионата (Autosport)

Несколько европейских Гран-при будут проводиться поочередно. Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали озвучил планы по оптимизации европейской части календаря чемпионата в ближайшие годы.
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