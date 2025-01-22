Расписание электричек изменилось в Нижегородской области с 22 января, сообщается на сайте ВВППК. С 22 января по 8 февраля по другому расписанию будут курсировать поезда №6503, 6505, 6507 и 6509 из Керженца в Нижний Новгород.
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