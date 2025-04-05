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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров считает Кержакова лучшим бомбардиром в истории российского футбола: «Мне больше нравится футбол Саши. Дзюбу я в «Спартаке» гонял, говорил: «Ты с такими данными не можешь за мяч зацепиться»

– Для вас кто лучший бомбардир в истории российского футбола – Кержаков или Дзюба? – Кержаков. Потому что мне больше нравится футбол, который демонстрировал Саша.

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