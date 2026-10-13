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Царьград

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Жители Екатеринбурга сэкономили 417,5 млн рублей на проездных

Жители Екатеринбурга сэкономили 417,5 млн рублей на проездных

Снижение стоимости единого безлимитного проездного в Екатеринбурге с 2,5 до 1,5 тысячи рублей привело к росту спроса в 12,5 раза и совокупной экономии горожан свыше 417,5 миллиона рублей за год.

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