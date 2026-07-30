Косметика с глутатионом: всё, что нужно знать о самом обсуждаемом компоненте года

На бьюти-арене новый герой — глутатион. Сыворотки и кремы, формулы которых держатся на главном компоненте сезона, появляются как грибы после дождя и тут же отправляются в виш-листы энтузиастов, всегда находящихся в поиске рабочих компонентов.
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