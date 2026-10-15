Восемь лет в эфире, на носу десятый сезон — а конкуренты за спиной тянут за собой целые франшизы. И всё же «911: Служба спасения» Райана Мерфи по-прежнему держится в топе процедуралов о спасателях: и за рубежом, и в России.
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