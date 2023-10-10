Новгородская полиция прикрыла наркоманский онлайн-магазин

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в деревне Григорово Новгородского района 37-летнего и 40-летнего жителей Соснового Бора Ленинградской об .