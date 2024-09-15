Сенатор Климов назвал RT эффективными разрушителями монополии США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в беседе с RT назвал США «империей лжи» Он отметил, что нападки на российские СМИ велись всегда.