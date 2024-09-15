RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Прудникова
    Молодец.Трусова восстанов...
  • Юрий Зубрин
    Посмотрите на него ,ему жить -то -два раза обосраться,поэтому ему абсолютно безразлично ,что будет с людьми и миром ,...Запрет Киеву нано...
  • Юрий Зубрин
    Будут ,обязательно будут и вы ,во главе с Вучичем ,утрётесь и будите...Оружие уже поставляете и будите учавствовать ....Вулин назвал усло...

Сенатор Климов назвал RT эффективными разрушителями монополии США

Сенатор Климов назвал RT эффективными разрушителями монополии США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в беседе с RT назвал США «империей лжи» Он отметил, что нападки на российские СМИ велись всегда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх