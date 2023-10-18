Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Щупальца «американского осьминога» в Венгрии (II)

Щупальца «американского осьминога» в Венгрии (II)

Первую часть, в которой мы рассказываем о вмешательстве в выборные процессы, можно прочитать здесь В первой части нашего цикла статей мы рассмотрели зарубежные нити американского влияния на Венгрию, а сегодня расскажем о ключевых внутренних агентах влияния.

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