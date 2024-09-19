Экс-главе Генштаба Молдавии предъявлено обвинение в госизмене

Бывшему главе Генштаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам республики Эмиль Гайтур.
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