Синоптик Позднякова: в Москве заметно похолодает, ожидается снег

Май в столице начнется с заметного похолодания – температура будет ниже климатической нормы, установленной для этого времени, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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