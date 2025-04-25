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Синоптик Позднякова: в Москве заметно похолодает, ожидается снег

Синоптик Позднякова: в Москве заметно похолодает, ожидается снег

Май в столице начнется с заметного похолодания – температура будет ниже климатической нормы, установленной для этого времени, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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