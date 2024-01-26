Компания Chery готовит более 30 новинок

Китайский автопроизводитель поделился планами по масштабному расширению модельного ряда. Заявлены более 30 новых моделей, а также обновленные версии существующих: восемь Chery, десять Exeed, семь Jetour, пять Fulwin, а также по восемь Shanhai и iCar.
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