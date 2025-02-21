Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год более чем на 10%

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год на 10,6% и превысил 66 млрд рублей. В целом оборот организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и связи, составил 114,8 млрд рублей и увеличился на 9,1% к 2023 году.