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"Деньги есть": кому из россиян уже точно поднимают соцвыплаты и пенсии с 1 февраля

"Деньги есть": кому из россиян уже точно поднимают соцвыплаты и пенсии с 1 февраля

Повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2023 приведет и к увеличению государственных пособий и выплат, объясняет доцент кафедры статистики РЭУ им.

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