Бессараб: чтобы получать пенсию выше, нужно работать в белую

ИО

Игорь Овчаренко

Просто много работать будет мало, надо ещё и закон о пенсионерах сделать честным. Вот к примеру. Основным показателем должен быть рабочий стаж и расчёты вести исходя из стажа и средней зарплаты. 40 процентов от средней зарплаты и плюс по одному проценту за каждый год стажа. Хочешь хорошую пенсию-работай, набирай стаж. Тогда бездельников не будет.