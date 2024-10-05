Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Что б не строить за федеральные деньги???!!!!!!!!Рамзан Кадыров по...
  • Eduard
    Молодцы!«Хезболла» ударил...
  • Eduard
    Им от Украины земля нужна,а ежне любовь к украинцам!El Pais: Союзники...

Бессараб: чтобы получать пенсию выше, нужно работать в белую

Бессараб: чтобы получать пенсию выше, нужно работать в белую

Чтобы получать высокую пенсию, необходимо первым делом работать, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Нужно быть дармоедом как наши &quot;народные&quot; избранники... Воры, коррупционеры, дебилы, дауны, олигофрены безмозглые...
Ответить
17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Просто  много работать  будет мало, надо ещё и закон о пенсионерах сделать честным. Вот к примеру. Основным показателем должен быть рабочий стаж и  расчёты вести исходя из стажа и средней зарплаты.  40 процентов от средней зарплаты и плюс по одному проценту за каждый год стажа. Хочешь хорошую пенсию-работай, набирай стаж. Тогда  бездельников не будет.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх