Чтобы получать высокую пенсию, необходимо первым делом работать, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.
Бессараб: чтобы получать пенсию выше, нужно работать в белую
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Нужно быть дармоедом как наши "народные" избранники... Воры, коррупционеры, дебилы, дауны, олигофрены безмозглые...
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17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Просто много работать будет мало, надо ещё и закон о пенсионерах сделать честным. Вот к примеру. Основным показателем должен быть рабочий стаж и расчёты вести исходя из стажа и средней зарплаты. 40 процентов от средней зарплаты и плюс по одному проценту за каждый год стажа. Хочешь хорошую пенсию-работай, набирай стаж. Тогда бездельников не будет.
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17 час.
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