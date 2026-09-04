Детальный обзор кроссовера Tenet T7: оснащение, обслуживание и цены

Взлет бренда Tenet, с одной стороны, понятен, с другой – все же удивителен.Особенно показательно в этой связи выглядит среднеразмерный Tenet T7 – достаточно крупный, но при этом сравнительно недорогой кроссовер с уверенной репутацией исходной китайской модели.