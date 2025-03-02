Депутат Майданов заявил, что закон о запрете квадробинга больше не актуален

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Разработка законопроекта о контроле над квадробингом не имеет смысла, так как эта тема потеряла актуальность, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии