Эксперт Финансового университета: Европа ожидает рост цен на газ

Эксперт Игорь Юшков считает, что из-за дефицита газа в Европе европейцам, возможно, придётся снижать температуру в домах до +10°C.
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