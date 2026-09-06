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Царьград

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Эксперт Финансового университета: Европа ожидает рост цен на газ

Эксперт Финансового университета: Европа ожидает рост цен на газ

Эксперт Игорь Юшков считает, что из-за дефицита газа в Европе европейцам, возможно, придётся снижать температуру в домах до +10°C.

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