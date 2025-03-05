Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетовал на дефицит ресторанов в Ханты-Мансийске. Во время встречи с представителями креативного бизнеса глава округа привел в пример новый в Сургуте ресторан с необычной концепцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии