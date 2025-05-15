Владимирцы завоевали награды первенств России по спортивному ориентированию

Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах,Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.