Владимирцы завоевали награды первенств России по спортивному ориентированию

Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах,Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.
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