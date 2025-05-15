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Владимирские новости

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Владимирцы завоевали награды первенств России по спортивному ориентированию

Владимирцы завоевали награды первенств России по спортивному ориентированию

Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах,Ориентировщики Владимирской области показали отличные результаты на национальных первенствах по спортивному ориентированию в велокроссовых и кроссовых дисциплинах, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

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