Tesla не готова к запуску сервиса роботакси

Рендер роботакси Tesla / © Tesla Однако, как сообщило издание The Information, компания Маска сильно отстает от графика и по состоянию на апрель даже не запустила испытания беспилотных электромобилей без водителя-испытателя.
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