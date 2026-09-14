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Мировое обозрение

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Украина задумала перенести часть продовольственных складов за границу

Украина задумала перенести часть продовольственных складов за границу

Киев ищет способы обезопасить продовольственные запасы, перенося часть складских мощностей за пределы страны.

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