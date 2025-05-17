Фетисов: удивительно, что «Трактор» под руководством Гру играет в советский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил стиль игры челябинского «Трактора». «Удивительно, что под руководством Гру команда играет в советский хоккей: креативный, комбинационный, непредсказуемый, интересный, там достаточно талантливые ребята», — цитирует Фетисова ТАСС.
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