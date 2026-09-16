Институт РАН представил прибор для изучения лунной пыли на "Чанъэ-8"

Русский прибор LPDE-CE8 на "Чанъэ-8" изучит лунную пыль с помощью сенсоров на штанге. Дмитрий Зарубин из ИКИ РАН сообщил, что новый аппарат позволит получить более точные данные и сравнить результаты с измерениями "Чанъэ-7", старт которой запланирован на 2027 год.
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