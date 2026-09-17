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Царьград

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Кондратьев выделил 5 млрд рублей для поддержки аграриев Кубани

Кондратьев выделил 5 млрд рублей для поддержки аграриев Кубани

Вениамин Кондратьев заявляет о выделении 5 миллиардов рублей на закупку зерна у фермеров Краснодарского края в условиях ограниченной работы портов.

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