Nvidia ведет переговоры об инвестировании в PsiQuantum

В новом отчете The Information говорится, что Nvidia ведет серьезные переговоры об инвестировании в PsiQuantum - стартап-компанию, занимающуюся квантовыми вычислениями и создающую, по их словам, "первые в мире полезные квантовые компьютеры".
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