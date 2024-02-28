Aydinlik: доверие Путина в сфере энергетики имело для Турции большое значение

Отношения с Россией важны для Турции. Заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом, заявил Aydinlik экономист Серхат Латифоглу.
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