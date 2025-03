Диски с AC Shadows уже в России, Intergalactic подсматривает у Elden Ring, Steam бьёт рекорды…

За несколько дней до официального выхода Assassin’s Creed Shadows в России уже появились физические копии игры, Intergalactic: The Heretic Prophet может вдохновляться Elden Ring, стремительный рост числа пользователей Steam, культовый инди-проект Undertale продолжает удивлять игровое сообщество, квест I Have No Mouth and I Must Scream посетит консоли.