Волонтеры из Новошешминского района вернулись из поездки в зону СВО

Автор: Эльза Кузнецова 22 мая группа волонтеров во главе с руководителем исполкома Новошешминского района Егором Тарнавским отправилась в зону спецоперации, чтобы лично поддержать земляков, защищающих рубежи страны.
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