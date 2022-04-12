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В Белгородском районе планируют усилить патрулирование районов ИЖС

В Белгородском районе планируют усилить патрулирование районов ИЖС

11 апреля в ходе прямой линии в формате «10 вопросов губернатору» у главы Белгородской области Вячеслава Гладкова белгородка Надежда поинтересовалась, можно ли патрулировать силами МВД или других структур новые массивы ИЖС Белгородского района.

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