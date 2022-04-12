В Белгородском районе планируют усилить патрулирование районов ИЖС

11 апреля в ходе прямой линии в формате «10 вопросов губернатору» у главы Белгородской области Вячеслава Гладкова белгородка Надежда поинтересовалась, можно ли патрулировать силами МВД или других структур новые массивы ИЖС Белгородского района.