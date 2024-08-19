19.08.24==Разногласия Зеленского с Сырским и секретные планы. На Украине раскрыли детали подготовки к атаке на Курскую область

Сырский был на грани увольнения перед атакой на Курскую область Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский накануне вторжения в Курскую область России находился на грани увольнения, поэтому план атаки «возник не от легкой жизни».