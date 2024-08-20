20.08.24==УДАРЫ ВСУ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

МИР СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ Посольство РФ назвало аморальными заявления главы МО Британии по Курской области Посольство России осудило заявление главы МО Великобритании о Курской области ПОСОЛЬСТВО РОССИИ США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В посольстве России в Лондоне назвали заявление главы минобороны Великобритании Джона Хили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глубоко аморальным и оторванным от жизни.