Депутаты ГД предложили единые правила компенсации аренды жилья семьям с детьми

Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Антон Ткачев вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести единый федеральный стандарт компенсации расходов на аренду жилья для молодых семей с детьми до трех лет.
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