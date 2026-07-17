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Татар-информ

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Депутаты ГД предложили единые правила компенсации аренды жилья семьям с детьми

Депутаты ГД предложили единые правила компенсации аренды жилья семьям с детьми

Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Антон Ткачев вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести единый федеральный стандарт компенсации расходов на аренду жилья для молодых семей с детьми до трех лет.

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