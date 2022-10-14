Народные Новости

842 подписчика

Глава МИД Украины Кулеба рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, как завершится конфликт

Глава МИД Украины Кулеба рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, как завершится конфликт

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. Так считает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. При этом он признался, что Киев надеется обратить сложившуюся ситуацию в свою пользу, используя ограничения и вооружения коллективного Запада.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх