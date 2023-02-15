Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Зачем пытаться скрывать то, что скрывать уже бессмысленно, особенно если тебя в этом поддерживают партнёры из так называемого коллективного Запада? Таким вопросом, судя по всему, задался украинский президент и решил перейти уже на полное копирование нацистской символики в исполнении ВСУ.
Популярные статьи
- Российские войска взломали вторую линию обороны противника, продвинувшись к Красному Лиману со стороны Кременной
- Минобороны: За сутки были уничтожены семь складов с боеприпасами ВСУ, три из них на тыловом хранении
- Группировка противника к северу от Артёмовска оказалась в смыкающемся огневом кольце в результате наступления ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии