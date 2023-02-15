Военное обозрение

3 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ой и  ДОПРЫГАЮТСА  же Ляхские  ВЫРОДКИ ...!!!Власти Польши пре...
  • anatolii660 reznikov
    Ну и чо ? Мало ли что они говорят !Вопрос в другом Как себя вести когда они врут !Глава МИД РФ: стр...
  • Гарий Щерба
    Да просто  ОПОЗОРЯТСА БОЯТСА  со своими  ЛЕТАЮЩИМИ ВЕДРАМИ ....!!!!Министр обороны В...

Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Зачем пытаться скрывать то, что скрывать уже бессмысленно, особенно если тебя в этом поддерживают партнёры из так называемого коллективного Запада? Таким вопросом, судя по всему, задался украинский президент и решил перейти уже на полное копирование нацистской символики в исполнении ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх