Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Зачем пытаться скрывать то, что скрывать уже бессмысленно, особенно если тебя в этом поддерживают партнёры из так называемого коллективного Запада? Таким вопросом, судя по всему, задался украинский президент и решил перейти уже на полное копирование нацистской символики в исполнении ВСУ.