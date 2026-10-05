В МИД России осудили попытку теракта на борту самолета FlyDubai

Россия осуждает попытку теракта на борту самолета эмиратской авиакомпании FlyDubai и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование.
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