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Закон и Порядок

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«Кто заказчик?»: Аляутдинов назвал аудиозапись своих заявлений шпионской работой и провокацией

«Кто заказчик?»: Аляутдинов назвал аудиозапись своих заявлений шпионской работой и провокацией

Infopro54.ru – Новости Сибири Источник: Телеграм-канал Шамиля Аляутдинова Публикация в соцсетях и СМИ 13-минутного выступления главы совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова, где он назвал народ стадом и обвинил россиян в «национализме» и провале фетвы о многожёнстве, не осталась незамеченной богословом и его единомышленниками.

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