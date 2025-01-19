«Кто заказчик?»: Аляутдинов назвал аудиозапись своих заявлений шпионской работой и провокацией

Infopro54.ru – Новости Сибири Источник: Телеграм-канал Шамиля Аляутдинова Публикация в соцсетях и СМИ 13-минутного выступления главы совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова, где он назвал народ стадом и обвинил россиян в «национализме» и провале фетвы о многожёнстве, не осталась незамеченной богословом и его единомышленниками.