«Куча квартир, а жить негде!» – усмехается Тамара

Александр Пятнистый А зависти никакой и нет. Прочти внимательно строки- сдает в ренду 2 квартиры- минимум 80 тыс/мес за одну, налоги не платит, можно развлекаться фрилансом - тути тоже вопрос- скорее всего- с налогами тоже проблема. Ну это потом, на пенсии отразится.Если умная- то этот вопрос она не обходит стороной. А жить молодым с тещей или свекровью- не правильно. Я согласен с мужиком. Прошел через все это. Так что- зажравшаяся дрянь- еще мягкое определение. И да, у меня доход в месяц всяко поболее Тамары и живем с женой в 3-хе, в Красногорске, но своей.

Аурелия Запсенко Была у нас такая невестка, сказала брату моему: будешь рот открывать, когда зарабатывать больше меня станешь. Хоть он и не тунеядец, работает на двух работах. В общем,у нас теперь другая невестка, с такими делить жизнь - только проср*ть её, извините за выражение.