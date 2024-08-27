— И вот спорим с Пашкой уже до ругани – не можем определиться, где нам жить, – рассказывает двадцативосьмилетняя Тамара.
«Куча квартир, а жить негде!» – усмехается Тамара
Комментарии
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Александр Пятнистый
А зависти никакой и нет. Прочти внимательно строки- сдает в ренду 2 квартиры- минимум 80 тыс/мес за одну, налоги не платит, можно развлекаться фрилансом - тути тоже вопрос- скорее всего- с налогами тоже проблема. Ну это потом, на пенсии отразится.Если умная- то этот вопрос она не обходит стороной. А жить молодым с тещей или свекровью- не правильно. Я согласен с мужиком. Прошел через все это. Так что- зажравшаяся дрянь- еще мягкое определение. И да, у меня доход в месяц всяко поболее Тамары и живем с женой в 3-хе, в Красногорске, но своей.
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4 час.
Аурелия Запсенко
Была у нас такая невестка, сказала брату моему: будешь рот открывать, когда зарабатывать больше меня станешь. Хоть он и не тунеядец, работает на двух работах. В общем,у нас теперь другая невестка, с такими делить жизнь - только проср*ть её, извините за выражение.
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4 час.
brigadier21 Snytsarienko
У меня так жена отказалась от своей мамы съезжать и переехать в загородный дом 120 квадрат. Сказала, что ей и так с двумя двушками на 4м и 5м этажах - жить вполне комфортно, мол это ты к нам переезжай. И тут-же ультиматум - либо переезжай, либо развод. Ну, я себя не на помойке нашёл, да и дом под себя строил, 4 комнаты, кухня, веранда на 2м этаже, элитный район с видом на море, выбор был очевиден. Не знаю насколько ещё хватит терпения Павла и даст Бог - он таки себе на квартиру заработает, но и трещина в отношениях может появиться, тут надо срочно что-то решать и покупать дом/квартиру где-то подальше от их привычного ареала обитания.
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2 час.
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