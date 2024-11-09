Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Фазлетдинова
    "Не важно, какой оттенок кожи или разрез глаз - для врагов мы все русские".(В.Ф Маргелов)«Стреляли из-за д...
  • Вад Кук
    Скоро вместо нашей полиции будут чурки стоять все к этому идёт , а Колокольцев будет Фаберже стучать что по другому н...Вопрос суверените...
  • Tatyana Fedotova
    Получается, что наводить порядок внутри страны уже некому. Все ушли на фронт. Кто сгинул, кто поколечился. Другого об...Вопрос суверените...

США ПЕРЕДАЮТ ВОЙНУ ЕВРОПЕ: БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ОТОМСТЯТ РОССИИ ОДЕССОЙ

США ПЕРЕДАЮТ ВОЙНУ ЕВРОПЕ: БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ОТОМСТЯТ РОССИИ ОДЕССОЙ

За предвыборным ажиотажем в США мало кто заметил, что в это время происходило в старушке Европе. А там Великобритания и Германия подписали соглашение о плотном военном сотрудничестве во всех сферах, и, не скрывая, напрямую заявили, что делается это всё против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТК АгроХимПром
Одних уе..бать других смыть в океан. ( Посейдоном)
Ответить
1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Ой,бля.....прыщи залупастые😏😏😏 все трое когда-то получили пи@дюлей,а щас еще и членов навешаем.....пидоры вонючие....отсчитывайте дни до своей погибели! Россия-матушка выдержит все,а вас не будет! Ибо так хочет сам БОГ!!!!💪💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
1 д.
Eduard
И что?Получат и те и другие,как не раз было!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх