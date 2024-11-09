За предвыборным ажиотажем в США мало кто заметил, что в это время происходило в старушке Европе. А там Великобритания и Германия подписали соглашение о плотном военном сотрудничестве во всех сферах, и, не скрывая, напрямую заявили, что делается это всё против России.
США ПЕРЕДАЮТ ВОЙНУ ЕВРОПЕ: БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ОТОМСТЯТ РОССИИ ОДЕССОЙ
Комментарии
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ТК АгроХимПром
Одних уе..бать других смыть в океан. ( Посейдоном)
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Ой,бля.....прыщи залупастые😏😏😏 все трое когда-то получили пи@дюлей,а щас еще и членов навешаем.....пидоры вонючие....отсчитывайте дни до своей погибели! Россия-матушка выдержит все,а вас не будет! Ибо так хочет сам БОГ!!!!💪💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 д.
Eduard
И что?Получат и те и другие,как не раз было!
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17 час.
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