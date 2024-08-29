В США прокомментировали данные Японии о нарушении Китаем воздушного пространства

Муленар: нарушение КНР воздушного пространства Японии — тревожный звонок Глава специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленар заявил, что данные о якобы нарушении китайским самолетом воздушного пространства Японии являются «тревожным звонком», который демонстрирует Токио «агрессивный характер руководства» в Пекине.
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