Ученые раскрыли секрет 194-летнего долголетия черепахи! Эксперты расшифровали особый геном.Пока люди ищут способы замедлить старение, 194-летняя черепаха Джонатан почти два века живет на острове Святой Елены и продолжает удивлять ученых.
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