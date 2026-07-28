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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Великий и преславный угодниче Божий, Богоизбранный и Богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и великодейственное орудие Всеблагаго Промысла о спасении народа Российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога, и восприняв Святое Крещение, просветил еси светом божественныя веры и благочестия царство Российское.

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