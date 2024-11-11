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"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

Давайте без иллюзий. Впереди нас ожидает как минимум десятилетие военного противостояния с Западом, где Вашингтон будет подкидывать в топку войны одного своего союзника за другим и постарается остаться в безопасности на континентальной части США.

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Комментарии
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Семен Демин
Предательство у нас началось с 1988 года.
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3 час.
Семен Демин
Эта война на уничтожение. Либо запад уничтожит Россию, либо Россия запад.  Третьего не дано.
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3 час.
Иван Ураганов
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3 час.

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